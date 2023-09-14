Автосервисам придется получать еще одну лицензию

«Когда мы снимаем с автомобиля глушитель, в котором есть драгметаллы, мы должны получать лицензию на работу с драгметаллами, соблюдать специальный режим их хранения и оборота. И это не просто какая-то инициатива. Проект постановления уже выложен и даже успел пройти один пункт обсуждения. Вы понимаете, что значит получить лицензию на оборот драгметаллов?» — обратился к дилерам Вячеслав Жигалов на круглом столе РОАД в Новосибирске.