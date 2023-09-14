Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по повреждённой в результате теракта части Крымского моста открылось автодвижение. Об этом Хуснуллин написал в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что ремонт левой стороны моста был завершён с опережением сроков.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у Президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!», – написал он.

Помимо этого Хуснуллин поблагодарил команду строителей, которая занималась ремонтными работами «в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия». По его словам, теперь ремонтной бригаде предстоит восстановить второй пролёт. Полное восстановление движение запланировано к 1 ноября.