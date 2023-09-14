Дешевых «премиум-китайцев» в России больше не будет

С 1 октября 2023 года бренды, официально присутствующие в РФ, получат возможность запретить серый (читай – параллельный) импорт своих машин, сообщает источник со ссылкой на представителя Минпромторга. Сейчас небольшие компании ввозят автомобили и продают их дешевле, чем дилеры.

Но с указанной даты такие фирмы потеряют возможность оформлять Заключения о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) на многие ввозимые машины. Это упрощенный документ по сравнению с традиционным ОТТС, требующим сертификационных испытаний.

Теперь, если вам нужно ввезти партию автомобилей той марки, что официально есть РФ, вам нужно будет оформлять ОТТС, которое можно получить только с согласия правообладателя – это реально только для дистрибьютора бренда. «Упрощенное» ЗОЕТС тоже останется, но только для марок, у которых нет представительства в России.