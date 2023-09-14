Деревянный пикап F-150 продают за полмиллиона рублей

Ford F-150 образца 1983 года превратили в деревянный пикап с помощью строительных досок. По данным издания The Drive, житель американского штата Техас самостоятельно заменил все кузовные панели обычными деревянными досками. Кроме того, натуральные детали создатель установил и в салоне автомобиля. Приобрести модифицированную машину можно за пять тысяч долларов (примерно 480 000 рублей по текущему курсу).

© The Drive

В процессе кастомизации Ford F-150 лишили всех панелей кузова, место которых заняли деревянные доски. Из строительного материала владелец изготовил крышу, двери, бамперы, а также радиаторную решетку и капот с воздухозаборником. На крыше самодельного автомобиля появилась стеклянная зона, а на боковых окнах – москитные сетки.

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

В результате модификаций пикап получил удлиненный кузов, а также укороченную грузовую платформу. Из-за изменения конструкции инженеру пришлось расположить пассажирский диван на задней оси. В интерьере деревянная отделка присутствует на полу, передней панели, а также в дверных картах.

Создатель деревянного Ford F-150 утверждает, что пикап способен без проблем передвигаться по дорогам. При этом владелец не раскрыл, какой двигатель приводит в движение машину. Известно лишь, что самоделка оснащена автоматической трансмиссией.