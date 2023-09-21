Штрафы с ГИБДД с камер: какие, когда приходят, и почему могут не приходить

Еще десять лет назад посты с сотрудниками ДПС были обыденным делом. Посты стояли и днем, и ночью, и в дождь, и в снег, потому что это было практически единственным средством для регулирования дорожного движения и наказания виновных. Но за десятилетие все изменилось, и теперь на дороге сотрудники ДПС встречаются крайне редко, зато на каждом втором столбе висит камера, которая отслеживает десятки видов нарушений и выписывает штрафы, не забывая сделать памятную фотографию. И если первое время такие камеры массово встречались только в крупных городах, то теперь они есть везде, даже на междугородних трассах и в большом объеме. Россия занимает первое место в мире по количеству таких комплексов, и в мае этого года насчитывалось 23,8 тысячи стационарных камер и 3,2 тысячи передвижных станций. Суммарно это дает 27 тысяч камер на дорогах России на момент 15 мая 2023 года.

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Лет 10 назад, когда камеры только начали активно вешаться на столбах, уведомление о штрафе присылали силами Почты России, а в народе это уведомление называлось «письмо счастья». Сегодня письма практически не приходят – их заменили «Госуслуги» и уведомления в банковских клиентах. Получить бумажный штраф можно только запросив такую функцию на «Госуслугах». Но в этом нет никакого смысла, если у вас есть выход в интернет, и вы умеете им пользоваться.

РИА Новости

Какие камеры могут присылать штрафы

На дорожных столбах висит огромное количество различных камер, но большая часть из них для обычного наблюдения: штрафы выписывать не умеют. Чтобы фиксировать нарушение, помимо видеомодуля, нужен еще и радар, который определяет скорость нарушителя. Портал autonews.ru сообщает, что есть специальный ГОСТ под номером 57144-2016, который называется «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением», и в котором указаны требования к комплексам видеофиксации нарушений ПДД.

Сколько приносят в год камеры фиксации нарушений государству

Камеры фиксации дорожных нарушений приносят ежегодно в казну огромные средства. В 2021 году было выписано суммарно 179,5 млн штрафов на сумму 128,3 млрд рублей. И 160,7 млн штрафов было выписано как раз средствами автоматической фиксации, то есть почти 90%. На первом месте находится Москва – 31,9 млн штрафов, из которых 30,7 были сделаны в автоматическом режиме. Общая сумма составила 23,7 млрд рублей. Московская область находится на втором месте с общим количеством штрафов в 30,1 млн, из которых в автоматическом режиме было снято 28,9 млн. Общая сумма составила 18 млрд рублей. Таким образом Москва и Подмосковье забирают от общего пирога в 128,3 млрд почти 33%.

РИА Новости

По статистике того же 2021 года, 95,9% всех автомобилистов России получили хотя бы один штраф. Оставшиеся 4,1% или не нарушают, или просто не попались. Портал vc.ru также сообщает, что 35,1% водителей получили от 3 до 5 штрафов, 32,4% получили 1-2 штрафа, 16,5% получили от 5 до 10%, а оставшиеся 16% вообще не знают правил дорожного движения, или игнорируют их.

Как выглядит штраф с автоматической камеры

Если вы продолжаете получать бумажные штрафы, то вам будут приходить листы А4 на которых будет обязательно указано, что именно, когда и где вы нарушили, будет указана статья, по которой вам выписали штраф, и обязательно должна присутствовать фотография с читаемым номером вашего транспортного средства.

Если же вы получаете штрафы с помощью внутренней почты на «Госуслугах», то там будет все то же самое, только в формате .pdf, а фотографию можно скачать отдельно на компьютер.

Как быстро приходит штраф с камеры

Штраф с камеры может добираться до вас разное время: от нескольких часов, до нескольких месяцев. Это зависит от загруженности центра, в который ваш штраф попал на обработку, а также от того, как далеко от места прописки вы нарушили правила дорожного движения под камерой. Если это другой город, то несмотря на интернет и современные технологии, штраф может появиться лишь через пару месяцев, поэтому не нужно терять бдительности и думать, что «пронесло».

РИА Новости

Что делать, если штрафы не приходят

Бывает такая ситуация, когда штрафы не приходят, хотя вы точно знаете, что нарушили, и что вас сняла камера дорожного наблюдения и фиксации. К сожалению, работающего механизма для решения этой проблемы нет. Все что вы можете сделать, это обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД, но вы не обязаны рассказывать о собственных нарушениях. К тому же там просто проверят ваш автомобиль по базе ГИБДД, и, если не будет никаких вопросов, проблема останется нерешенной. Такое часто бывает после покупки нового автомобиля и обязательно проходит само собой. Если вы столкнулись с такой ситуацией, попробуйте проверять штрафы отдельно на ваш автомобиль и права – это может дать результат. По итогу такие штрафы-невидимки могут упасть через какое-то время одним комом и будет очень большая сумма.

Заключение