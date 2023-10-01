Устройство для ограничения скорости автомобиля - что это такое

Большое количество ДТП происходит по причине нарушения водителями скоростных режимов. И если с легковыми автомобилями есть шансы выйти после ДТП из автомобиля самостоятельно и отряхнуться, то аварии с участием тяжелых грузовых машин обычно заканчиваются трагедией. Именно поэтому на коммерческий транспорт стали устанавливать устройства ограничения скорости (УОС), которые не дают превысить заданные значения.

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Как работает устройство ограничения скорости

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Устройство ограничения скорости – это дополнительное оборудование, которое устанавливается в автомобиль и настраивается согласно требованиям покупателя. Небольшой блок интегрируется с электронную и топливную системы, после чего начинается сбор данных и регулировку мощности. Это происходит очень просто, поэтому работает без ошибок.

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Свежеустановленный блок получает информацию со спидометра и сравнивает данные с заложенными в него параметрами. Если автомобиль двигается в пределах установленной скорости, то блок не вмешивается в работу автомобиля. Если же намечается превышение заданного лимита, блок посылает сигнал на электромагнитный клапан, который перекрывает топливопровод до такого уровня, чтобы автомобиль не набирал скорость. Если грубо, то клапан является искусственно созданным бутылочным горлышком в топливной магистрали. Ну а нет топлива – нет скорости, все просто. Как только скорость снижается ниже заданной отметки, подача топлива восстанавливается в полном объеме.

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Это устройство позволяет аккуратно вмешиваться в систему, не доставляя двигателю проблем, а водитель спокойно управляет автомобилем без дерганий, потому что это не электронный ошейник, который резко останавливает разгон на заданной скорости.

В чем плюс устройства ограничения скорости

Самый главный плюс от лимитирования максимальной скорости – это снижение рисков попадания в ДТП, что способствует спасению людских жизней. На втором месте идет огромная экономия денежных средств. Даже легкие ДТП выводят автомобиль на какое-то время из строя, а простой коммерческого транспорта – это потеря заказа. Также идет экономия на бензине, потому что водители даже кратковременно не могут сильно разгоняться. Отсутствие штрафов за превышение скорости также положительно сказывается на бюджете компании.

Помимо материальной пользы, есть момент воспитания водителей, которые будут стараться следовать по маршруту согласно графику. Без такой системы управления нередки случаи, когда водители задерживаются по различным причинам, а потом нагоняют упущенное время за счет переработок и превышения скорости. А невыспавшийся водитель, который нарушает скоростной режим на дальних поездках, – это опасная смесь. Таким образом, физическое ограничение достаточно быстро развивает еще и общую дисциплину.

На какие автомобили необходимо ставить устройства ограничения скорости

В вопросе, нужно ли ставить УОС на автомобиль, следует оперировать исключительно правилами ЕЭК ООН N 89. А они в свою очередь гласят, что такое устройства должны быть установлены на все автомобили, максимальный вес которых превышает 3500 килограмм, и это касается даже тех автомобилей, на которых есть заводской ограничитель скорости. Каких-либо исключений нет, даже если транспортное средство вообще не разгоняется до 90 км/ч из-за технических характеристик. В обязательном порядке устройство должно быть установлено на машины, которые перевозят пассажиров и опасные грузы. Если устройства не будет, владелец не сможет получить в ГИБДД документы для работы.

При перевозке разных типов грузов действуют и разные ограничения на скорость. Если транспортное средство перевозит опасные грузы, скорость должна быть лимитирована значением 90 км/ч, а если детей – 60 км/ч.

Документы для устройства ограничения скорости

Все изменения, которые вносятся в автомобиль, необходимо фиксировать в паспорте транспортного средства. На полях должны появиться соответствующие метки, которые делают в ГИБДД. Устройство обязательно нужно опломбировать, чтобы в его работу нельзя было вносить изменения после установки и настройки. Устанавливать можно только ограничитель, у которого есть соответствующие сертификаты и необходимые документы, иначе в ГИБДД их не примут. Также установкой должны заниматься только аккредитованные компании, иначе снова будет отказ. Как вы уже заметили – это очень регламентированная история, поэтому любое отступление от правил не позволит вам получить финальные документы в ГИБДД.

Заключение