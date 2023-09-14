Участники Московского Марафона поборются за седан Chery Arrizo 8

На Московском Марафоне компания Chery проведет акцию, в рамках которой разыграет седан Arrizo 8. Китайский бренд является официальным партнёром Бегового сообщества в нынешнем сезоне. Машина достанется одному из участников забегов на дистанции 42,2, а также 10 километров или эстафеты. Победителя выберут с помощью программы-генератора случайных чисел. Вне зависимости от преодоленной дистанции победитель получит новый Arrizo 8 в комплектации Prestige.

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В рамках Московского Марафона все желающие смогут принять участие в акции #километрыдобра, перечислив пожертвования в благотворительный фонд. Кроме того, посетители мероприятия смогут выложить пост с фотографией в социальные сети с хэштегом #километрыдобра #chery и получить за это призы.

По окончанию марафона организаторы с помощью генератора случайных числе выберут одного участника, которому достанется новый Chery Arrizo 8 в исполнении Prestige. Автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 186 лошадиных сил, который работает в паре с семидиапазонным «роботом».

В список опций модели входит полностью светодиодная оптика, парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также функция дистанционного запуска двигателя, кожаный салон и множество водительских ассистентов. Кроме того, модель оснащена сдвоенным мультимедийным экраном, камерой кругового обзора, системой голосового управления и атмосферной подсветкой салона.