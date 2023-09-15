АвтоВАЗ, «Москвич» и «Соллерс» попали под санкции США

Минфин США в четверг расширил санкционный список: его дополнили десятками российских компаний, включая АвтоВАЗ, «Москвич», «Соллерс», «Тонар» и «Автодор», следует из текста лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC). Ситуацию уже прокомментировали представители «Соллерса» — в холдинге «не видят негативных последствий для бизнеса» в связи c новыми санкциями.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Соллерса», за прошедший год бизнес группы «был полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров». «Москвич» и АвтоВАЗ новые санкции пока не прокомментировали.

В санкционные списки также внесли зарубежные компании и частных лиц из Турции, ОАЭ и других стран, оказывавших помощь в обходе санкций. Отмечается, что формально запрет на работу с попавшими под санкции компании распространяется только на резидентов США, однако в реальности ограничения действуют для всех западных фирм — они рискуют попасть под вторичные санкции.

Еще весной этого года под санкции США попали «Урал» и Брянский автомобильный завод. УАЗ и КамАЗ находятся в санкционных списках Евросоюза с 2022 года.