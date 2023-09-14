Минпромторг планирует закупить автомобили Lada Aura для нужд чиновников

В пресс-службе Минпромторга России заявили, что ведомство прорабатывает возможность покупки и аренды в следующем году российских автомобилей Lada Aura для своих транспортных нужд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот вопрос уже в работе – при планировании транспортного обслуживания на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке автомобилей Lada Aura», – рассказали в ведомстве.

В Минпромторге также напомнили, что производство Lada Aura запланировано на вторую половину 2024 года. Данная модель была создана на базе Lada Vesta, но отличается увеличенным кожаным салоном, 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.