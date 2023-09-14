Компания Tesla может закупить в Индии запчасти для электромобилей на $1,9 млрд

Американский производитель электромобилей Tesla в текущем году вероятно закупит в Индии узлы для электромобилей общей стоимостью 1,7-1,9 млрд. долларов. Об этом сообщает индийское издание The Times of India, ссылаясь на заявление министра торговли и промышленности страны Пиюша Гояла.

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Как пояснил министр, в актуальных условиях Tesla уже закупает в республике комплектующие для электромобилей, однако официально указанная компания на индийский рынок не вышла. По его словам, это свидетельствует "о качестве продукции Индии".

"В 2022 году Tesla закупила в Индии комплектующих на сумму 1 млрд долларов, в текущем году компания намерена увеличить закупки до 1,7-1,9 млрд долларов", - передает издание комментарий Пиюша Гояла.

Напомним, американский миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск ранее неоднократно заявлял о планах компании выйти на индийский рынок, а также запустить в Индии производство электромобилей. В феврале 2021 года правительство индийского штата Карнатака даже подтверждало строительство завода Tesla. Тем не менее, последовавшие за этим попытки американской компании добиться сокращения пошлины на импорт в Индию электромобилей не нашли поддержки у местных властей.

Так, в феврале прошлого года Нью-Дели отклонил запрос Илона Маска о налоговых льготах на ввоз электромобилей, хотя индийское издание The Economic Times, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщало, что власти готовы пойти на такой шаг, а также предложить другие стимулы, если предприниматель решится построить свой автозавод в стране.