Эксперты оценили влияние новых санкций США на российских машиностроителей

С 14 сентября под рестрикциями оказались «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич», «Трансмашхолдинг» и ряд других компаний отрасли. Как эксперты оценивают масштаб создавшейся проблемы у промышленных предприятий?

© Александр Демьянчук/ТАСС

Под блокирующие санкции США попал ряд российских предприятий машиностроения. Еще не так давно российский автопром довольно сильно зависел от западных технологий, комплектующих и оборудования. В стране, конечно, курс на импортозамещение, но это процесс небыстрый. Полтора года явно не хватит. Сейчас скорее приходится говорить о том, что вместо зависимости от ЕС, США и Японии у российского автопрома появилась зависимость от Китая.

Видео дня

Продолжает главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru Максим Ракитин:

— Локализация конечной продукции увеличивается, тем не менее те же самые станки и оборудование, еще какие-то вещи, касающиеся электроники, в России не производятся. Понятное дело, что европейские, японские и прочие станки и оборудование когда-нибудь выйдут из строя и на их место должны прийти новые. Судя по всему, это будут китайские.

— Если, допустим, турецкие поставщики «АвтоВАЗа» сейчас прекратят работу с компанией, сможет ли «АвтоВАЗ» найти им замену?

— «АвтоВАЗ» должен будет это сделать, но мне почему-то кажется, что турецкие поставщики, учитывая позицию того же Эрдогана, который, мы знаем, человек достаточно хитрый и расчетливый, сами предложат какую-нибудь схему, потому что от денег они не откажутся никогда. Что касается поиска поставщиков в Иране, надо понимать, что иранский автопром очень сильно завязан на Китае. Вообще, вся эта история рассчитана на то, чтобы подкосить сотрудничество России и Китая в автомобильной сфере, учитывая, что Китай очень сильно и очень нахраписто берет европейский рынок.

Скорее всего, точно такая же ситуация и у других компаний российского автопрома. «Соллерс» уже заявил, что не ожидает последствий от включения в санкционный список Минфина США. Бизнес группы перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, сообщили в пресс-службе компании. О каких каналах поставок идет речь, там, конечно же, не уточнили.

Под американскими санкциями оказался и «Трансмашхолдинг» — крупнейший в России и на постсоветском пространстве производитель пассажирских вагонов и подвижного состава для железных дорог. Кстати, 20% ТМХ до сих пор принадлежит французской Alstom, и сотрудничество с ней продолжается. Об этом заявлял в интервью Business FM в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Он также признал, что на предприятиях холдинга используются импортные станки и оборудование, производители обслуживают их дистанционно и могут вообще отключить. «Наша задача, чтобы не могли», — сказал тогда Кирилл Липа.

Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин:

«Проблемы определенно есть. Это касается не только «Трансмашхолдинга», это касается в целом нашей промышленности. У нас действительно есть оборудование, которое попало под санкции, и по нему либо отключается обслуживание, либо, учитывая, что у нас многие станки обслуживаются через интернет, удаленно, некоторые станки сразу отключаются и перестают работать. В этой части уже прошло полтора года. За это время многие предприятия нашли пути, как обезопасить себя и продолжить производство в том же объеме. Понятное дело, что с частью станков работают наши программисты, по какому-то оборудованию у нас есть аналог из дружественных стран».