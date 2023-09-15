Страховые компании РФ могут начать штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайтах

Штрафами до 300 тыс. рублей предлагают наказывать страховые компании за невыдачу электронных полисов ОСАГО для автовладельцев из-за сбоев на сайтах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на разработанный в Совете Федерации и направленный в правительство законопроект.

Так, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит в КоАП РФ новые составы правонарушений за уклонение от оформления электронного полиса ОСАГО. Так, речь идет о сбоях и технических неполадках на сайте страховой компании, которые помешали его бесперебойной работе и, как следствие, оформлению электронного полиса. Кутепов предлагает наказывать за это штрафами в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей - для юридических. Он также предлагает ввести два состава правонарушения: непредоставление страховщиком бланков страховых полисов ОСАГО страховым агентам и брокерам и нарушение сроков выдачи страхового полиса. За это должностных лиц предлагается наказывать штрафами в размере 10 тыс., а юридических - 50 тыс. рублей, добавляет газета.

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) газете сообщили, что жалобы на недоступность полисов ОСАГО носят единичный характер. Однако там согласны с тем, что некоторые сегменты ОСАГО действительно считаются высокоубыточными для страховщиков. Кроме того, в организации пояснили, что в настоящее время уже действуют штрафы за отказ от продажи ОСАГО или навязывание дополнительных услуг по нему.

В Национальном автомобильном союзе инициативу поддержали, пишут "Известия". Вице-президент союза Ян Хайцеэр предложил прописать в законопроекте обязательное время устранения проблем на сайте страховщика.