Независимые СТО не получили доступ к каталогам запчастей из Китая

Согласно информации, полученной от Союза автосервисов и сети СТО Fit Service (более 300 сервисов), независимые станции технического обслуживания (СТО) оказались лишены каталогов запчастей для китайских автомобилей. Эти каталоги представляют собой программы, позволяющие подобрать нужные детали. Об этом пишет газета «Известия»

Количество владельцев автомобилей из Китая, обращающихся в СТО, выросло на 35%, однако независимые станции технического обслуживания столкнулись с проблемой отсутствия доступной информации о технологиях ремонта, каталогов запчастей и данных о модификациях, как сообщили представители Fit Service.

Это приводит к увеличению времени ремонта и обслуживания автомобилей на СТО, пояснил член правления Союза автосервисов Илья Плисов. Проблема заключается в том, что у одной и той же модели автомобиля заводская комплектация может различаться. В результате возникает ситуация, когда правильная деталь не подходит по всем параметрам.