Как российские автозаводы решают проблему нехватки кадров

Российские автомобильные заводы еще в начале года ощутили острый кадровый голод, такой, что рабочих пришлось искать среди зеков. Ситуация легче не становится — «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» уже рекрутируют граждан Узбекистана. О том, почему граждане России бегут с российских автозаводов, в материале «Газеты.Ru».

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Список вакантных позиций «АвтоВАЗа» насчитывает 105 пунктов — от рабочих литейного производства и грузчиков до руководителей проектов и начальника бюро. «КамАЗу» требуются сотрудники более, чем на 130 должностей, УАЗ ищет рабочих на 60 различных профессий. Однако найти людей на замещение этих вакансий в моногородах типа Набережных Челнов и Тольятти рекрутеры автозаводов не могут, не много желающих стоять на автомобильном конвейере и в Ульяновске.

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В четверг Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило, что начало отправлять граждан страны в Самарскую область на работу на «АвтоВАЗ» в рамках организованного трудового набора. Пока что в цеха Волжского автозавода отправится 500 человек.

На «АвтоВАЗе» признали в беседе с «Газетой.Ru», что решать проблему нехватки кадров планируют с привлечением в том числе граждан из стран СНГ и различных регионов России.

«АвтоВАЗ» ведет активную работу по привлечению рабочей силы на производственную площадку в Тольятти в связи с возросшим производственным планом.

Эту работу мы ведем в первую очередь в Тольятти и Самарской области, а также в различных регионах России и некоторых странах СНГ», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа».

Привлекать на работу граждан из Узбекистана планирует и «КамАЗ». Корпоративное издание завода сообщило, что меморандум о целевой подготовке специалистов подписан с Ташкентским госуниверситетом.

Владеющая Ульяновским автозаводом компания Sollers, сообщила «Газете.Ru», что следовать примеру коллег из Тольятти на УАЗе пока не планируют.

«Мы разрабатываем меры повышения производительности труда имеющимися ресурсами и проводим регулярную индексацию заработной платы для предотвращения оттока персонала», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.

Зеки не помогли

В мае 2023 года Telegram-канал Baza опубликовал видео с рабочими УАЗа, протестующими против низких зарплат. В «Соллерсе» тогда опровергли факт забастовки.

Решать проблему кадрового голода на предприятиях российского автопрома пытаются разными путями. Так, весной стало известно, что автозавод «Урал» в связи с расширением производства принял на работу 100 осужденных за различные преступления, направленных по линии ФСИН, а еще в 2022 году в механосборочном цеху и на главном конвейере «Урала» работали 30 осужденных за нетяжкие преступления, направленные из колоний-поселений. В середине июня ФСИН по Самарской области раскрыла аналогичные планы «АвтоВАЗа» по привлечению к работам заключенных.

В чем причина

Представители независимых профсоюзов автомобильной отрасли говорят, что недостаток сотрудников вызван низкими зарплатами в отрасли и тяжелыми условиями труда.

«Нехватка рабочих на «АвтоВАЗе» катастрофическая, предельная. Многие работники в цехах работают по 12 часов ежедневно, в том числе в выходные.

Сейчас есть небольшой приток молодежи, студентов. Но ситуация в плане рабочих рук плачевная», — рассказал «Газете.Ru» председатель независимого профсоюза Волжского автогиганта «Единство» Леонид Емшанов.

Кроме того, возникла проблема с оттоком инженерных кадров, поскольку их зарплата не была повышена на фоне нескольких индексаций для рабочих. Среди инженеров остались в основном работники предпенсионного возраста, добавил он. По словам Емшанова, узбекских рабочих на «АвтоВАЗе» пока нет, однако появились сотрудники из республик Северного Кавказа, в частности из Ингушетии. Жители Тольятти устраиваться на «АвтоВАЗ» не стремятся.

«Я говорил со многими людьми в городе, среди них почему-то сложилось такое понимание, что на заводе плохо работать. Увеличилась интенсивность труда, и в городе есть и получше места, которые можно найти», — подытожил Емшанов.

Председатель Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) Дмитрий Трудовой полагает, что нехватка кадров на автомобильных заводах связана прежде всего с низкой оплатой труда, а также страхом рабочих бороться за повышение зарплат.

«Зарплаты на российских автозаводах раза в два меньше, чем были на том же Volkswagen в Калуге. Наши рабочие не хотят идти работать на тот же ГАЗ или «КамАЗ», хотя такие предложения поступали.

Находиться в простое и получать 2/3 оклада получается выгоднее, чем идти работать за более низкую зарплату», — отметил Трудовой в беседе с «Газетой.Ru».

Весь штат «АвтоВАЗа» в настоящее время составляет менее 30 тысяч человек, и привлечение 500 рабочих из Узбекистана выглядит внушительной цифрой, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для «АвтоВАЗа» это достаточно большая цифра, но скорее всего они пойдут на вспомогательные производства.

Просто взять людей и поставить их работать на сборочный конвейер или сварочные операции не получится.

Необходимо их обучение, минимум в течение 2-2,5 месяца», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

В целом же ситуация с недостатком сотрудников на заводах прежде всего связана с управленческими решениями, принимаемыми руководством предприятий, их кадровой политикой, подчеркнул он.

«Помимо литейного и кузнечно-прессового производства, мест с особо тяжелыми условиями труда на автозаводе нет, так что прежде всего дело в зарплате», — подытожил эксперт.