Эксперт предрек повышение цен на модельный ряд Lada

До конца осени автомобили Lada подорожают на 25—40 тысяч рублей. Грядущее повышение цен спрогнозировал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в интервью изданию «Газета.Ru». По словам эксперта, АвтоВАЗ поднимет цены на модельный ряд Lada в пределах трех-пяти процентов. При этом в нынешнем году отечественный концерн уже трижды повышал стоимость машин. Максимальная прибавка в цене ранее составляла около пяти процентов.

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По словам Бургазлиева, в ноябре АвтоВАЗ может повысить стоимость автомобилей Lada на сумму от 25 000 до 40 000 рублей в зависимости от комплектации. Больше всего подорожает Vesta, поскольку для ее производства инженеры все еще используют множество импортных комплектующих.

Другим фактором, который повлияет на корректировку цен, эксперт называет снижение курса рубля. Кроме того, поставщики из Китая регулярно повышают стоимость деталей. При этом в обозримом будущем АвтоВАЗ не сможет решить проблему с нехваткой комплектующих из-за усложнившийся логистики.

С начала года концерн уже трижды повышал стоимость модельного ряда Lada. Впервые машины подорожали первого марта. Затем концерн скорректировал стоимость моделей в начале мая. Третье подорожание произошло в минувшем августе. Ожидается, что осеннее изменение стоимости станет последним в 2023 году.