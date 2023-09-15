Компания Ford официально представила обновленный пикап F-150 2024 года
Самый продаваемый автомобиль в Америке в следующем году немного обновится. Это один из немногих новых или обновленных автомобилей, которые будут представлены на этой неделе на большом автосалоне в Детройте.
Ford представил последнюю версию пикапа F-150 во вторник вечером на мероприятии рядом с Хантингтон-плейс, конференц-центром, где пройдет Североамериканский международный автосалон, который начнется с медиа-дня в среду.Это один из четырех новых или обновленных автомобилей, которые будут представлены на выставке, включая модели внедорожников Jeep от Stellantis, а также брендов GMC и Cadillac от General Motors.
F-150 получил новую решетку радиатора, темные фары и несколько новых вентиляционных отверстий, а также дополнительные функции. Ford откажется от 3,3-литрового двигателя V6 в качестве базовой силовой установки. Даже самая низкая комплектация XL теперь получит более мощный 2,7-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 325 лошадиных сил в качестве стандартного оборудования. Все остальные двигатели остаются.