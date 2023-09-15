Ford официально представила обновленный пикап F-150 2024 года

Самый продаваемый автомобиль в Америке в следующем году немного обновится. Это один из немногих новых или обновленных автомобилей, которые будут представлены на этой неделе на большом автосалоне в Детройте.

© Ford

Ford представил последнюю версию пикапа F-150 во вторник вечером на мероприятии рядом с Хантингтон-плейс, конференц-центром, где пройдет Североамериканский международный автосалон, который начнется с медиа-дня в среду.Это один из четырех новых или обновленных автомобилей, которые будут представлены на выставке, включая модели внедорожников Jeep от Stellantis, а также брендов GMC и Cadillac от General Motors.