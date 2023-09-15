Audi начала испытания нового универсала

Компания Audi начала тестовые испытания своего нового автомобиля
В текущем году Audi представила сразу несколько прототипов своих автомобилей, однако, данный является первым в своем роде. Как пишет Центральная Служба Новостей, машина вызывает большой интерес, так как информации о ней на данный момент очень мало. Точно известно, что это универсал.
Исходя из предположений, можно сказать, что модель может быть модификацией A6. Габариты автомобиля больше, чем у предыдущих моделей A4/A5 Avant, фото которых появилось ранее. Передняя часть имеет сходство с тестовым автомобилем A6 E-Tron, замеченным в мае на трассе Нюрбургринг.
Однако, новый универсал не является просто A6 Avant E-Tron в стандартной комплектации. Заметные красные тормозные суппорты и низкопрофильные шины Pirelli P Zero указывают на то, что перед нами более мощная версия автомобиля.