Audi начала испытания нового универсала

В текущем году Audi представила сразу несколько прототипов своих автомобилей, однако, данный является первым в своем роде. Как пишет Центральная Служба Новостей, машина вызывает большой интерес, так как информации о ней на данный момент очень мало. Точно известно, что это универсал.

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Исходя из предположений, можно сказать, что модель может быть модификацией A6. Габариты автомобиля больше, чем у предыдущих моделей A4/A5 Avant, фото которых появилось ранее. Передняя часть имеет сходство с тестовым автомобилем A6 E-Tron, замеченным в мае на трассе Нюрбургринг.