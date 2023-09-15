В России перезапустили продажу китайского кроссовера Dongfeng 580

Китайская марка объявила стоимость на семиместный кроссовер Dongfeng 580. В топовой комплектации Luxury цена автомобиля составляет 2 750 000 рублей. Продажи автомобиля уже начались.

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Габариты автомобиля составляют в длину 4680 мм, в ширину 1845 мм, в высоту 1715 мм, размер колёсной базы составляет 2780 мм. Объем багажного отделения от 375 до 2215 литров.