В России перезапустили продажу китайского кроссовера Dongfeng 580
Китайская марка объявила стоимость на семиместный кроссовер Dongfeng 580. В топовой комплектации Luxury цена автомобиля составляет 2 750 000 рублей. Продажи автомобиля уже начались.
Габариты автомобиля составляют в длину 4680 мм, в ширину 1845 мм, в высоту 1715 мм, размер колёсной базы составляет 2780 мм. Объем багажного отделения от 375 до 2215 литров.
Кроссовер оснащен 145-сильный турбированным движком на 1,5 литра, который связан с вариатором. Привод у кроссовера только передний. Передняя подвеска — независимая, со стойками «МакФерсон», а сзади стоит пружинная торсионная балка
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