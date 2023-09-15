Немецкие тюнеры доработали винтажную Alpina 2002 tii

Ателье Manhart отреставрировало и улучшило Alpina 2002 tii из 70-х. Купе достался форсированный до 200 лошадиных сил двигатель, коробка передач от BMW 323i поколения E21 и регулируемая подвеска KW. Доработки сделали машину шире и приземистее, хотя в целом она осталась довольно близка к начальной концепции. Тут нет никакой новомодной электроники, и даже салон выдержан в духе оригинала.

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Немецкое ателье Manhart Performance решило плотно заняться тюнингом классики и в этом году запустило программу Manhart Classics. Её первенцем стал хэтчбек Integrale 400 на основе Lancia Delta HF Integrale 16V. Затем было представлено купе MH3 3.5 Turbo, созданное из BMW M3 поколения E30. Теперь же ателье анонсировало ещё более интересный проект — Manhart Alpina 2002 tii. Исходная двухдверка сохранена по максимуму. Однако без собственных доработок опять не обошлись .

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Поскольку это BMW 2002 tii, то под капотом разместилась «четверка» M10 объемом 2,0 литра. На стоковых машинах этот двигатель развивал 130 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента. На «Альпинах» отдача была чуточку выше — 162 силы и 180 Нм. В Manhart пошли дальше и форсировали мотор до 200 сил и 215 Нм, что вполне неплохо при массе машины в пределах тонны. Немцы поставили впускной/выпускной коллекторы и дроссельную заслонку Alpina, фильтр K&N, а также свою выхлопную систему. При этом пятиступенчатую «механику» заимствовали у BMW 323i поколения E21 (1975—1983).

Manhart

Manhart

Manhart