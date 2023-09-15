Популярный в Китае кроссовер получит бюджетную версию

Как сообщает издание SPEEDME.RU, в базе Министерства промышленности информационных технологий КНР выложили характеристики новой базовой версии полностью электрического среднеразмерного внедорожника BYD Denza N7 с одним двигателем. Стоимость новинки составит не более 300 тысяч юаней.

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Сердцем авто является синхронный двигатель с постоянными магнитами, мощность которого достигает отметки в 150 кВт. Максимальная скорость модели составляет 180 км/ч. К сожалению, емкость аккумулятора держится в тайне.