Норвегия столкнулась с разногласиями по въезду российских машин

В правительстве Норвегии не могут прийти к общему мнению по поводу запрета на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами. Как сообщает The Barent Observer, в МИД страны заявили, что приняли к сведению заявление Еврокомиссии и «более внимательно изучают», как норма будет применяться в норвежском законодательстве.

Автор публикации отметил, что ЕС запрещает «покупать, импортировать или передавать, среди прочего, автомобили из России». Норвегия не входит в Евросоюз, из-за чего местная интерпретация этого правила позволяет владеть автомобилем, который зарегистрирован в России, в течение непродолжительного периода времени. Нарушением санкций это считаться не будет.

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту документа под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.