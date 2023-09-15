РИА Новости: Средняя цена на российские машины впервые превысила миллион рублей
Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в минувшем августе впервые превысила миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Цена новой машины, отмечается в публикации, увеличилась на 1,1 процента - до миллиона и пяти тысяч рублей. В целом за год стоимость возросла на 4,4 процента.
Подорожала и продукция иностранного автопрома - до 2,1 процента за месяц и на 18 процентов за год - до двух миллионов и трехсот тысяч рублей.
Ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,6 раза по сравнению с августом прошлого года и составили 109 700 машин.