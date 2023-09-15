Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в минувшем августе впервые превысила миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Цена новой машины, отмечается в публикации, увеличилась на 1,1 процента - до миллиона и пяти тысяч рублей. В целом за год стоимость возросла на 4,4 процента.

Подорожала и продукция иностранного автопрома - до 2,1 процента за месяц и на 18 процентов за год - до двух миллионов и трехсот тысяч рублей.