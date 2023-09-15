Блогер показал изнанку безопасности Lada Vesta NG

В "Клубном сервисе" разобрали Lada Vesta NG в кузове седан и показали, как выполнены элементы, напрямую влияющие на безопасность.

© youtube.com

Обращают на себя внимание поперечные усилители в салоне. Один из них, с пассажирской стороны, является в то же время и площадкой для крепления кресла. Силовые элементы кузова прикреплены к порогам при помощи точечной сварки, а исполнение крепление к центральному тоннелю напоминает то, что на сленге специалистов по сварному делу называется прихватками. Вполне можно допустить, что неплотное прилегание имеет смысл, нечто вроде программируемой деформации. С другой стороны, мировые автопроизводители к такой практике практически не прибегают.

Ещё один момент, заинтересовавший ведущего "Клубного сервиса", - усилители в дверях. Они не трубчатые, а имеют профилеобразную конструкцию. Выполнены из тонкого металла.

Что касается коррозионных процессов, то "рыжик" замечен в районе вальцовки задней левой двери. По словам Свиридова, такие процессы характерны не только для российского автомобиля. На АвтоВАЗе уверяют, что современные Lada не ржавеют и безопасны.