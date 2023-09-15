Электромобиль Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннеса

Porsche Taycan Cross Turismo попал в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись на самую большую высоту для электромобилей, а точнее, совершивший наибольшее изменение перепада высот.

Путешествие началось у озера Айдинг, самой низкой природной точки в Китае, расположенной на высоте 218 метров ниже уровня моря. Оттуда два Taycan 4 Cross Turismo отправились в сложное 10-дневное путешествие протяженностью 2782 километра.

Маршрут пролегал через самые сложные местности в мире, включая Гранд-Каньон Томор, Таримский топольный лес и Шоссе пустыни Санша. Электромобили столкнулись с экстремальными погодными условиями, стремительными изменениями температуры воздуха и давления, а также разными дорожными покрытиями.

Чтобы осуществить этот подъем, Taycan использовали зарядные точки мощностью от 22 до 120 кВт по дороге и получали поддержку от грузовика сопровождения с генератором.

Кульминацией поездки стал подъем на плато в Хонгту-Дабани в Тибете, на высоте 5,3 км над уровнем моря. Этот невероятный подъем с такой низкой начальной точки ознаменовал изменение высоты более чем в 5,5 км за одно путешествие.