Дизайнер представил новый вариант внедорожника УАЗ "Булава"

УАЗ "Булава" получил более аутентичный дизайн
В июне "РГ" рассказывала о внедорожнике УАЗ "Булава", который автор концепта представил как преемника УАЗ-469. Теперь Андрей Давыдов немного переосмыслил свои дизайнерские решения, чтобы стилизация под 469-й была максимальной.
От первого варианта концепта новый вариант отличается фронтальной частью, которая получила раздельные блоки фар, и "кормой" с фонарями, представленными парой полосок. В остальном внедорожник изменений не претерпел. В комментариях автомобиль сравнили с ИЖ "Комби" на максималках, а кто-то посетовал на "горбатость" модели.
О планах разработки преемника УАЗ"Хантера" пока ничего неизвестно. Внедорожник по-прежнему сходит с конвейера Ульяновского автозавода и продаётся по цене от 1 390 000 рублей.
Зато в ближайшее время УАЗ обещает разработать рестайлинг "Патриота". Своё видение этой модели показал дизайнер Андрей Давыдов.