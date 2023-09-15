Дизайнер представил новый вариант внедорожника УАЗ "Булава"

В июне "РГ" рассказывала о внедорожнике УАЗ "Булава", который автор концепта представил как преемника УАЗ-469. Теперь Андрей Давыдов немного переосмыслил свои дизайнерские решения, чтобы стилизация под 469-й была максимальной.

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От первого варианта концепта новый вариант отличается фронтальной частью, которая получила раздельные блоки фар, и "кормой" с фонарями, представленными парой полосок. В остальном внедорожник изменений не претерпел. В комментариях автомобиль сравнили с ИЖ "Комби" на максималках, а кто-то посетовал на "горбатость" модели.

О планах разработки преемника УАЗ"Хантера" пока ничего неизвестно. Внедорожник по-прежнему сходит с конвейера Ульяновского автозавода и продаётся по цене от 1 390 000 рублей.