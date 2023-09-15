Власти Финляндии собираются ввести запрет на въезд российских транспортных средств на территорию страны. Об этом сообщила со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

В сообщении говорится, что ограничения коснутся российских легковых автомобилей. Также подчеркивается, что государство «хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС».

В публикации отмечается, что сегодня с официальным заявлением по данному вопросу выступит министр иностранных дел Элина Валтонен.

Такую же меру приняли ранее власти Эстонии, Латвии и Литвы.

Европейской комиссией в начале текущего месяца было опубликовано пояснение по поводу санкций. В нем сообщалось, что рестрикции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера. Следовательно, у граждан РФ теперь нет возможности въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.