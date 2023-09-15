В Германии конфисковали 20 автомобилей россиян

Россиянин Коваль заявил, что Германия конфисковала 20 машин граждан РФ
Таможенная полиция Германии конфисковала около 20 автомобилей россиян, которые передвигались по территории страны с российскими госномерами. Об этом «Газете.Ru» рассказал житель Гамбурга Иван Коваль, которому удалось вернуть автомобиль, изъятый полицией.
«Мне известно около 20 случаев конфискации автомобилей на российских номерах в Германии. Все началось в конце апреля, аресты происходили в одном регионе, на севере страны. Машины арестовывает не таможня, а таможенная полиция. Аресты происходили только в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане», — рассказал Коваль.
По словам собеседника, в конце августа таможенная полиция изъяла фургон у женщины, которая везла собак с выставки животных. А в конце мая полиция арестовала машину россиянина, который находился в Евросоюзе как турист. Суд постановил вернуть ему автомобиль, однако прокуратура намерена обжаловать это решение и добиться конфискации.