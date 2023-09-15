В Германии конфисковали 20 автомобилей россиян

«Мне известно около 20 случаев конфискации автомобилей на российских номерах в Германии. Все началось в конце апреля, аресты происходили в одном регионе, на севере страны. Машины арестовывает не таможня, а таможенная полиция. Аресты происходили только в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане», — рассказал Коваль.