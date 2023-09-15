Названы конкуренты "Москвича 6" и ориентировочные цены

«Судя по ценообразованию, которое применялось производителем в отношении моделей 3 и 3e, Москвич 6 будет стоить дороже 2,2 млн рублей. Между тем еще несколько месяцев назад пустовавшая ниша седанов заполнилась очень быстро. На российском рынке в этом году появилось несколько новинок. Самая бюджетная модель в категории седанов Changan Alsvin сейчас предлагается от 1 690 000 рублей, а самая перспективная Chery Arrizo 8 – от 3 044 900 рублей. В ценовом диапазоне от 2 млн до 3 млн рублей также представлены: Kaiyi E5 (от 2 115 000 рублей), Changan Eado plus (от 2 289 000 рублей) и Dongfeng Shine Max (от 2 990 000 рублей)», – рассказал РГ руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.