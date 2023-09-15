Ford Bronco пропишется в Китае

Американский Ford Bronco начнут производить в Китае. Сборку организуют на мощностях совместного завода Ford и китайского Jangling Motor в 2024 году. Как сообщает CarNewsChina, локальный вариант Bronco будет доступен на рынке КНР с безальтернативной связкой 275-сильного мотора объемом 2,3 литра местного производства и восьмидиапазонного автомата. На выбор предложат несколько цветов и диски разного дизайна, а вот кузов, по всей видимости, будет только четырехдверным.

© Dongchedi

Локализация производства Bronco в Китае может отрыть путь для модели на российский рынок, с которого Ford окончательно ушел еще в прошлом году. Китай на сегодняшний день является одним из основных поставщиков автомобилей в Россию: так, в июле в страну ввезли из КНР легковушек на рекордную сумму 1,06 миллиарда долларов, а в июне — на 1,03 миллиарда. За последний год количество ввезенных из Китая автомобилей увеличилось на 40 процентов и достигло рекордной отметки в 117 тысяч экземпляров.

Dongchedi

Dongchedi

Dongchedi

carnewschina.com

carnewschina.com

carnewschina.com

carnewschina.com

carnewschina.com

carnewschina.com

Возвращаясь к Ford Bronco, его можно купить в России и сейчас — внедорожники поставляют по параллельному импорту с осени прошлого года. Например, год назад Бронко с 2,7-литровым мотором мощностью 310 лошадиных сил и полным приводом выставили на продажу за 9 180 000 рублей, причем за доплату продавец был готов установить любое дополнительное оборудование, от лебедки и лифт-комплекта до блока освещения.