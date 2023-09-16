Названы самые популярные автомобили Chery в России

Компания Chery сохранила звание лидера российского рынка среди иностранных автопроизводителей в августе. За последний месяц лета в стране было реализовано 13,4 тыс. машин Chery, что в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Самой популярной моделью Chery в России в августе стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max (6,1 тыс. проданных машин), минимальная стоимость модели составляет 2,9 млн рублей. Второе место занял компактный кроссовер Tiggo 4 Pro (3,1 тыс. проданных авто) за 2,2 млн рублей. Тройку лидеров замкнул полноприводный семиместный Tiggo 8 Pro Max (1,6 тыс. ед.) за 4,2 млн рублей.

За восемь месяцев текущего года в России было продано 71,3 тыс. автомобилей Chery, что в 3,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля выросла с 4,3% до 11,8%.