Объявлены полуфиналисты конкурса "Автомобиль года в Северной Америке"

Жюри конкурса "Автомобиль года в Северной Америке" (The North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year, или NACTOY) подсчитала голоса и опубликовала список полуфиналистов. Особенностью данной премии является то, что кроме легковушек в ней участвуют и пикапы.