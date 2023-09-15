Эксперт рассказал о преимуществах электрокаров и гибридных машин

В России выросло количество гибридных машин, в которых есть как традиционный двигатель внутреннего сгорания, так и электрический, и электрокаров. О том, какие преимущества есть у таких автомобилей, kp.ru рассказал гендиректор компании «Электромобили+» Олег Тимашев.

По его словам, они опережают машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по своим техническим характеристикам. Он отметил, что электрокары могут разогнаться до 100 км/час, как гоночные автомобили, а также обладают хорошей мощностью двигателя.

«Потом развесовка автомобиля — она очень важна для управления. Тяжелая батарея расположена в области днища и по центру автомобиля, поэтому центр тяжести всей конструкции ниже и более отцентрован по сравнению с обычными машинами. Это огромный плюс для управляемости — при резких поворотах тебя не выносит с дороги, идешь, как по рельсам. Можешь проходить крутые повороты на более высокой скорости, не опасаясь, что опрокинешься», — отметил эксперт.

Помимо этого, для гибридных машин и электрокаров ремонт с техобслуживанием обходится дешевле. В компании «Фит-Сервис» уточнили, что владельцу автомобиля с ДВС в среднем на ремонт и ТО нужно тратить 14 тыс. рублей в год, а владельцу электрокара — 5,2 тыс. рублей. Также более низкими являются эксплуатационные расходы, потому что электроэнергия дешевле бензина и дизтоплива.