Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Финляндии Элину Валтонен.

На пресс-брифинге Валтонен назвала несколько исключений. По словам министра, в дальнейшем ввезти в страну зарегистрированный в России автомобиль смогут лишь граждане Евросоюза, которые постоянно проживают в РФ, члены их семей, дипломаты, а также из гуманитарных соображений.

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту документа под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.