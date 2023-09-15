Составлен топ-10 самых дорогих в обслуживании автомобилей с пробегом

Пикап Ram 3500 2013 модельного года стал самым разорительным для владельца автомобилем с пробегом по версии американского издания Hot Cars. При цене на вторичке 20-38 тысяч долларов (1,9 – 3,7 млн рублей) за год эксплуатации он опустошает кошелек на 1,3 тысячи долларов, то есть на 125 тысяч рублей, что много даже по меркам США.