Мощность новой Lada Granta Sport составит 118 л.с.

Пилот гоночной команды Lada Sport Кирилл Ладыгин в ролике сообщества команды в соцсети "ВКонтакте" рассказал о том, что новая Lada Granta Sport, которая будет выпускаться в кузовах седан и лифтбек, получит 16-клапанный мотор мощностью 118 л.с.

© 0Российская Газета

"Звучать автомобиль стал по-другому, а мощность увеличилась до 118 л.с.", - отметил Ладыгин.

По его словам, также автомобиль оснастили новыми пружинами (на 15% жестче стандартных) и амортизаторами (на 20% жестче). Granta стала на 25 мм ниже (дорожный просвет составляет 160 мм). Кроме того, модель получила тормознын диски увеличенного диаметра.

Granta Sport впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна.

Кирилл Ладыгин за рулем Granta Sport даже достиг 163,606 км/ч на "Байкальской миле" - это самые лучшие цифры в классе серийных автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра в Книге рекордов фестиваля.

В прошлом месяце обычная Granta, самая массовая и доступная модель бренда, разошлась в количестве 16 785 единиц (+44,9% к августу 2022 года).