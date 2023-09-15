Mercedes-Benz может столкнуться с новым Дизельгейтом

Как сообщает SPEEDME.RU, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может столкнуться с новой волной отзывов автомобилей. Дело в том, что KBA, немецкое транспортное ведомство, признало недопустимыми устройства, установленные на некоторых из его автомобилей. KBA ссылается на три устройства, обнаруженные в автомобилях, соответствующих стандарту Евро-6.

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Этот стандарт является самым последним и строгим в отношении выбросов выхлопных газов от автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем. Mercedes-Benz должен принять меры по исправлению ситуации. В ином случае все автомобили должны будут отозваны.