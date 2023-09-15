Рамный внедорожник Leopard 5 показал свой «хрустальный» салон

Среднеразмерный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5 — первенец нового бренда FangChengBao, запущенного минувшим летом компанией BYD. Пиковая мощность силовой установки Leopard 5 — 660 л.с., оснащение будет очень богатым, что можно увидеть по опубликованным сегодня официальным фотографиям интерьера.

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FangChengBao в переводе с латинизированного китайского на русский означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка позиционируется между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Модельный ряд FangChengBao составят внедорожники и пикапы с plug-in гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Премьера первой модели — внедорожника Leopard 5 — состоялась месяц назад, но тогда машину рассекретили не полностью, публика разглядывала салон через окна закрытых дверей, официальные фотографии интерьера опубликованы только сегодня.

BYD

BYD

Итак, салон FangChengBao Leopard 5 исполнен в том же квадратно-гнездовом стиле, что и внешность, но при этом щеголяет дорогой отделкой, голого пластика почти нет, все мелкие детали тщательно продуманы. На передней панели три экрана — приборный (12,3-дюймовый), центральный мультимедийный (15,6-дюймовый с 2,5К-разрешением) и развлекательный для переднего пассажира (12,3-дюймовый), для водителя вдобавок предусмотрен огромный 50-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. В оснащение входит фирменная система ароматизации воздуха с несколькими ароматами на выбор.

BYD

BYD

Высокий центральный тоннель щеголяет выдвижным селектором режимов трансмиссии и крупными «хрустальными» тумблерами, подсвечивающимися изнутри. Слева от селектора режимов трансмиссии находятся барабанчик регулировки дорожного просвета и клавиши блокировок межколёсных дифференциалов, а перед ним имеется лоток 50-ваттной беспроводной зарядки для двух смартфонов. Аудиосистема от французской компании Devialet насчитывает 18 громкоговорителей. Под крышкой подлокотника между передними креслами есть холодильник для напитков.

Напомним основные технические характеристики FangChengBao Leopard 5, тем более что часть из них была уточнена уже после премьеры: габаритная длина — 4890 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2800 мм. Дорожный просвет в стандартном положении подвески — 220 мм, максимальный — 310 мм. Глубина преодолеваемого брода — 700 мм. Снаряженная масса — 2850 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые.

В основе внедорожника лежит рамная платформа DMO (расшифровывается как Dual Mode Off-Road) с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней «многорычажкой». Plug-in гибридная силовая установка состоит из установленного спереди продольно 1,5-литрового бензинового турбомотора (194 л.с., 273 Нм) и двух электромоторов: передний выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 388 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 485 кВт (660 л.с.) и 760 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость батареи — 31,8 кВт·ч, запас хода на электротяге — 125 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полным баком (83 л) внедорожник может проехать 1200 км.

BYD