У Changan появятся машины с особыми возможностями

В конце 2023 года бренд Changan выпустит новый пикап Kaicheng – мощный, но экономичный, со сниженной стоимостью эксплуатации.

В новом пикапе появится новая силовая установка Blue Whale 2.0T с двумя электродвигателями. Ее суммарная мощность составляет 272 л.с.

При такой мощности пикап превратится почти в спорткар – до 100 км/ч он сможет разгоняться за 7,9 секунды. При этом запаса топлива в баке ему будет хватать на 1000 км.

В пикапе предусмотрена блокировка дифференциала передней и задней осей, а уровень водонепроницаемости аккумулятора достигает IP68. То есть внедорожные качества из-за электрификации не пострадают.

Changan K01

Кроме того, Changan анонсировал новую платформу K01, которая делалась на базе платформы Changan SDA.