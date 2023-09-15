На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Автомобили перестали пускать на мост через Керченский пролив в 10:44 мск. Причины не указывались.

За время перекрытия перед мостом собралась пробка. На 14:00 мск со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 330 транспортных средств, со стороны Керчи — 520. В первом случае время ожидания составляет около часа, во втором — около двух часов.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле при теракте, открыто. По его словам, на восстановление у рабочих ушло 59 дней.