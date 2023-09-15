Финляндия озвучила сроки пребывания в стране авто с номерами РФ

В финском МИД заявили, что уже находящиеся в стране авто с российскими номерами должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

В субботу, 16 сентября, с 00:00 начнет действовать запрет на въезд в страну на личных авто, зарегистрированных в России. Запрет не распространится на граждан ЕС, постоянно проживающих РФ (в том числе с двойным гражданством ЕС-РФ), и членов их семей, на дипломатов, а также на въезд по гуманитарным соображениям.

Авто, уже прибывшие в Финляндию и имеющие российские номера, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.

В МИД подчеркнули, что Финляндия полностью выполняет санкции, введенные против России из-за украинского кризиса. В Финляндии «считают важным, чтобы государства-члены ЕС, особенно приграничные государства, имели единое толкование положений о санкциях».

Первыми запрет на въезд авто с российскими номерами в рамках рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) ввели Литва, Латвия и Эстония. В эстонской таможне уточнили, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах.

В сентябре 2023 года на сайте ЕК обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

В ЕК сослались на статью 3i регламента Совета ЕС 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или транзит определенных товаров, если они произведены в России или экспортированы из РФ. В случае с автомобилями речь идет о зарегистрированных в РФ авто с российскими номерными знаками. Среди попадающих под запрет вещей - телефоны, косметика, зубные пасты, шампуни, женская одежда.