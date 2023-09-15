Седан Kaiyi E5 получил в России «спортивную» комплектацию

Kaiyi вывела на российский рынок новую версию седана E5
Марка Kaiyi вывела на российский рынок новую версию седана E5, сообщает «Российская газета».
Версия Luxury Sport внешне отличается от других комплектаций автомобиля отделкой переднего бампера с декоративными элементами красного цвета. Стоимость автомобиля в новой комплектации — 2 193 000 рублей.
Сборка автомобилей Kaiyi E5 налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. В начальной комплектации Luxury за него просят 2 115 000 рублей, версия Luxury+ обойдется в 2 150 000 рублей.
Переднеприводный седан оснащается турбомотором 1.5. Мощность двигателя — 147 л.с.
Также сообщалось, что у Kaiyi E5 на российском рынке до конца лета появится бюджетная версия Comfort, однако в прайс-листах автопроизводителя ее до сих пор нет.
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