Седан Kaiyi E5 получил в России «спортивную» комплектацию

Версия Luxury Sport внешне отличается от других комплектаций автомобиля отделкой переднего бампера с декоративными элементами красного цвета. Стоимость автомобиля в новой комплектации — 2 193 000 рублей.

Сборка автомобилей Kaiyi E5 налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. В начальной комплектации Luxury за него просят 2 115 000 рублей, версия Luxury+ обойдется в 2 150 000 рублей.

Также сообщалось, что у Kaiyi E5 на российском рынке до конца лета появится бюджетная версия Comfort, однако в прайс-листах автопроизводителя ее до сих пор нет.