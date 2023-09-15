Honda показала электрический скутер размером с чемодан

Компания Honda представила новый компактный электроскутер Motocompacto размером с портфель или чемодак с необычным внешним видом. Новинка является преемником оригинального Motocompo, продававшегося между 1981 и 1983 годами.

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Классический скутер Motocompo имел двухтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 49 куб. см и мог разгоняться до 43 км/ч.

Новый электроскутер Motocompacto работает от электродвигателя с постоянным магнитом, развивающим мощность в 0,66 л.с. Для понимания Motocompacto имеет лишь 0,21% выходной мощности Honda Civic Type R, но новинка может развивать скорость в 40 км/ч и проезжать до 32 километров на одном заряде батареи.

По нашему мнению, это едва ли не идеальное решение на роль городского транспорта в мегаполисе. Ёмкость батареи составляет всего 6,8 А*ч. Скутер можно заряжать от обычной домашней розетки, и зарядка занимает всего 3,5 часа. Новинка от Honda весит 18,6 кг.

«Motocompacto – это уникальный продукт от Honda. Веселый, инновационный и неожиданный аспект нашей обширной стратегии электрификации», – сказала Джейн Накагава, вице-президент отдела исследований и разработок American Honda Motor Co.

Motocompacto был разработан инженерами Honda в Огайо и Калифорнии. При разработке скутера было подано 32 патента. В комплектацию входит удобное сиденье, безопасные подножки, цифровой спидометр и датчик заряда, а также приложение для телефона, с помощью которого можно управлять освещением и режимами движения.