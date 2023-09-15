Эксперт объяснил, что надо делать, чтобы угонов стало меньше

В советское время с этим был полный бардак. За угон автотранспорта «без цели его хищения» можно было отделаться штрафом в 100 рублей. Я этого еще ребенком не понимал. Это примерно как вынести из квартиры телевизор «просто посмотреть» – без цели хищения и продажи. Но за телевизор или за курицу из магазина можно было сесть, а за угон машины нет – «а мы просто покататься взяли».