В Москве установлено более 250 медленных зон для самокатов

В Москве на сегодняшний день действует более 250 медленных зон для самокатов. В целях обеспечения безопасности всех участников движения: пешеходов, велосипедистов и самих самокатчиков, скорость движения средств индивидуальной мобильности ограничивается до 5–15 км/ч.

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Такие зоны определены в местах массового скопления людей, например, вблизи транспортных пересадочных узлов, в парках и скверах, жилых кварталах и других оживленных местах. Арендные самокаты автоматически замедляются в этих зонах.

В тех же местах, где движение самокатов даже на маленькой скорости может быть опасно для пешеходов, действует полный запрет движения. Все эти зоны отображаются на Едином транспортном портале.