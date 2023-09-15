В Москве установлено более 250 медленных зон для самокатов
В Москве на сегодняшний день действует более 250 медленных зон для самокатов. В целях обеспечения безопасности всех участников движения: пешеходов, велосипедистов и самих самокатчиков, скорость движения средств индивидуальной мобильности ограничивается до 5–15 км/ч.
Такие зоны определены в местах массового скопления людей, например, вблизи транспортных пересадочных узлов, в парках и скверах, жилых кварталах и других оживленных местах. Арендные самокаты автоматически замедляются в этих зонах.
В тех же местах, где движение самокатов даже на маленькой скорости может быть опасно для пешеходов, действует полный запрет движения. Все эти зоны отображаются на Едином транспортном портале.
Специалисты по организации безопасного движения анализируют городскую среду, опираются на обращения горожан и определяют вместе с операторами проката самокатов потенциально опасные зоны.