В Туве компенсируют из бюджета часть расходов АЗС, чтобы сдержать рост цен

Глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал компенсировать владельцам местных АЗС половину наценки на топливо из республиканского бюджета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение о субсидировании части наценки, которую делают местные предприниматели на стоимость топлива, из республиканского бюджета. Вынуждены пойти на эти меры, так как не можем влиять на оптовый рынок», — написал Ховалыг.

Правительство Тувы будет компенсировать половину объективной наценки, которую владельцы АЗС делают на свой продукт, чтобы жители могли покупать топливо по сниженным ценам, добавил чиновник. Он призвал владельцев АЗС заключить соответствующие договоры с властями региона, а также пообещал помогать с поиском логистических схем и заключением новых договоров с поставщиками.