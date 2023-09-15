Производство новых русифицированных «китайцев» могут наладить в Ижевске

В конце нынешнего либо в начале 2024 года российский производитель начнет готовиться к сборке новых моделей с китайской «родословной», сообщает «Автоброкер клуб» со ссылкой на собственные неназванные источники. По их данным, шильдик российского автобренда примерят автомобили из модельного ряда Dongfeng и Chery — компактные седан и кроссовер.

Ожидается, что производство новых русифицированных «китайцев» АвтоВАЗ наладит на мощностях завода в Ижевске. Сейчас он простаивает, но пустой площадка в любом случае не останется: уже в ноябре там должны сварить первые кузова Lada Largus.

Пресс-служба АвтоВАЗа пока не прокомментировала информацию о новых моделях.

При этом с Dongfeng у автогиганта уже есть некоторые договоренности. В конце августа сообщалось, что инжиниринговое подразделение китайской может помочь АвтоВАЗу с созданием новой модели, которая будет продаваться именно под маркой Lada — не Dongfeng.

О сотрудничестве с Chery стало известно в июле. Оказалось, что Chery ведет переговоры с АвтоВАЗом о локализации производства на автозаводе в Санкт-Петербурге (ныне «Лада Санкт-Петербург») кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.