УАЗу не хватает дилеров для продаж своих внедорожников

"В рамках развития дилерской сети УАЗ приглашает к сотрудничеству компании, которые имеют успешный опыт работы в автобизнесе, демонстрируют устойчивое финансовое положение и нацелены на продвижение марки на региональном рынке. Первоочередной интерес представляют следующие регионы: Москва, Иркутск, Чита, Саратов, Краснодар, Тольятти, Мурманск, Архангельск, Курск, Калуга, Сыктывкар, Астрахань, Йошкар-Ола, Чебоксары", - говорится в сообщении на официальном сайте УАЗа.