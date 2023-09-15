УАЗу не хватает дилеров для продаж своих внедорожников
Ульяновский автозавод не прекращает поиск компаний, которые выступят в качестве официальных дилерских центров. В настоящее время приоритет отдан 14 городам.
"В рамках развития дилерской сети УАЗ приглашает к сотрудничеству компании, которые имеют успешный опыт работы в автобизнесе, демонстрируют устойчивое финансовое положение и нацелены на продвижение марки на региональном рынке. Первоочередной интерес представляют следующие регионы: Москва, Иркутск, Чита, Саратов, Краснодар, Тольятти, Мурманск, Архангельск, Курск, Калуга, Сыктывкар, Астрахань, Йошкар-Ола, Чебоксары", - говорится в сообщении на официальном сайте УАЗа.
УАЗ выпускает модели "Патриот", "Пикап", "Хантер", семейства СГР и "Профи". Завод повысил комфорт своих внедорожников, а "Буханка" получила уникальную спецверсию, посвящённую юбилею модели.
В настоящее время завод работает над рестайлингом "Патриота" и расширением линейки моторов.