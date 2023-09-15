В MINI раскрыли причину отставки модели Clubman

MINI Clubman отправят в отставку без преемника. Как сообщает Top Gear со ссылкой на главу бренда MINI Стефани Вурст, нынешнее поколение Clubman станет последним — жизненный цикл модели подходит к концу, уже в ближайшие месяцы ее снимут с производства, и прямой замены у нее не будет. Универсал не оправдал ожиданий компании, спрос на него падает — он в два раза уступает по продажам Countryman. Прощальной версией для Clubman стало исполнение Final Edition.

© MINI

Clubman Final Edition выпущен ограниченным тиражом в количестве 1969 экземпляров. Это отсылает к году появления модели на рынке: в конце 60-х дизайнер марки Рой Хейнс заявил, что с выходом универсала British Leyland Mini Clubman на рынок «исчезло убеждение, что только уродливые вещи могут быть функциональными». В 2007 году Clubman был перезапущен, в 2015 году он сменил поколение и продается до сих пор. Заказы на эту модель будут принимать до февраля 2024 года, после чего она исчезнет из модельной линейки MINI.

Сто экземпляров «прощальной» версии отправят в США — продажи там стартуют в октябре этого года. Цены начинаются от 47 145 долларов (4,5 миллиона рублей по актуальному курсу).

Clubman Final Edition получил три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. На задней стоке каждого автомобиля указан порядковый номер автомобиля — «1 из 1969». Такая же номерная табличка есть и в салоне, который выполнен в темно-зеленом цвете Sage Dark Green с медными акцентами.