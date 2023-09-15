На бывшем заводе Hyundai в РФ могут начать выпускать автокомпоненты

В Минпромторге уточнили, что будет с экс-заводами Hyundai в России. Кому именно достанутся остановленные производственные площадки южнокорейской компании в Санкт-Петербурге, до сих пор неясно. Однако один из претендентов — холдинг «Автотор» — все три завода не получит, так как собирается производить только определенные автокомпоненты, сказал вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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Мантуров отметил, что судьба заводов рассматривается со всеми заинтересованными сторонами. Помимо «Автотора», интерес к ним проявляет дилерский холдинг «Авилон», которому ранее перешел завод Volkswagen в Калужской области. Инсайдеры сообщают, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (HMMR) достанется AGR — российской «дочке» Volkswagen, также проданной «Авилону».

Глава Минпромторга сказал, что «Автотор» хочет ограничиться выпуском комплектующих, в то время как ранее сообщалось, что он может наладить выпуск китайских автомобилей на экс-мощностях Hyundai. Мантурову было поручено изучить возможность освоения «Автотором» петербургской площадки по выпуску более 200 тысяч машин в год.

Кроме этого, калининградский холдинг планировал выпуск двигателей нового поколения. Машины он хотел собирать на HMMR, моторы — на Hyundai WIA.