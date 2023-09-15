Nissan представил пикап Frontier в стиле модели 80-х
Компания Nissan представила пикап Frontier Hardbody Edition 2024 модельного года, вдохновленный классической моделью Hardbody 1980-х годов.
Автомобиль получил решетку радиатора и элементы отделки черного цвета, 17-дюймовые колесные диски классического дизайна с внедорожными шинами. Автомобиль оснащен светодиодными фарами, аудиосистемой Fender с 10 динамиками, кожаную обивку кресел. Стоимость пикапа 2024 модельного года в США начинается от $29,8 тыс. (2,9 млн рублей). Цена пакета отделки Hardbody Edition - $3,9 тыс. (375 тыс. рублей).
Пикап Frontier оснащается мотором V6 объемом 3,8 л и мощностью 310 л.с., он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен с задним и полным приводом.
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