Nissan представил пикап Frontier в стиле модели 80-х

Автомобиль получил решетку радиатора и элементы отделки черного цвета, 17-дюймовые колесные диски классического дизайна с внедорожными шинами. Автомобиль оснащен светодиодными фарами, аудиосистемой Fender с 10 динамиками, кожаную обивку кресел. Стоимость пикапа 2024 модельного года в США начинается от $29,8 тыс. (2,9 млн рублей). Цена пакета отделки Hardbody Edition - $3,9 тыс. (375 тыс. рублей).